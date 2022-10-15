Раскрученная электросамокатом карусель искалечила ребенка в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время катания на карусели, расположенной на одной из детских площадок около жилого дома в Краснодаре, пострадал ребенок. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как подросток изо всех сил пытается удержаться на опасном аттракционе, раскручиваемом электросамокатом. Однако сил мальчика не хватило, чтобы удержаться за столб карусели: он вылетел с аттракциона, зацепившись туловищем за канат. При этом карусель продолжила крутить подростка еще какое-то время.

Остановить «взбесившуюся» карусель смогли очевидцы, выключившие средство передвижения. Следственный комитет Кубани начал проверку инцидента, произошедшего на детской площадке. В СК Краснодарского края уточнили, что сотрудники правоохранительных органов выясняют, были ли соблюдены требования безопасности при установке карусели.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в СК.

В Telegram-канале «Подъем» сообщили, что в результате инцидента пострадавшего увезла скорая. Журналистам издания в разговоре с сотрудниками Главного управления МВД по Краснодарскому краю рассказали, что 11-летний подросток получил перелом.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, — отметили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе карусель в парке аттракционов кружила детей 36 минут без остановки, пока сотрудники безуспешно пытались вызволить «пленников». Никто из детей не пострадал.