Ребенок пострадал при столкновении троллейбуса с трамваем в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Приморского района начала проверку по факту ДТП, в котором трамвай протаранил троллейбус, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В результате аварии пострадал четырехлетний ребенок.

Полицией Приморского района проводится проверка ДТП с троллейбусом, в котором пострадал четырехлетний пассажир. 30 апреля в 11:05 в полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о ДТП с общественным пассажирским транспортом на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, водитель троллейбуса, двигаясь по проспекту Испытателей от Богатырского проспекта, при повороте налево на Коломяжский проспект не предоставил преимущество движения трамваю, двигавшемуся попутно по проспекту Испытателей, в результате чего произошло столкновение. Пострадавшему ребенку диагностировали ушиб головы, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль Omoda столкнулся с мотоциклом Kawasaki. В результате аварии мотоциклист погиб, от его транспортного средства практически ничего не осталось. Отмечается, что на мотоцикле также ехала 16-летняя пассажирка, она получила травмы и была госпитализирована. Управлявшая иномаркой женщина не пострадала.