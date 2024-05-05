Ребенок получил смертельный удар током при запуске воздушного змея Ребенок погиб от удара током при запуске змея в Ставропольском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ставропольском крае от удара током погиб ребенок, который запускал воздушного змея около ЛЭП, написал в своем Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев. По его словам, к трагедии, согласно первичным данным проверки, мог привести тот факт, что змей был приклеплен к катушке металлическим проводом.

В нашем округе от сильного удара током погиб ребенок, запускавший воздушного змея. Игра превратилась в трагедию, когда змей зацепился за провода ЛЭП, — написал он.

Зайцев обратился к гражданам с призывом уделить особое внимание безопасности детей в преддверии летних каникул. Он добавил, что с детьми нужно провести разъяснительную беседу о потенциальных опасностях при использовании электроприборов и газового оборудования, а также о соблюдении правил дорожного движения.

Ранее стало известно, что житель Бурятии смог выжить послу удара током в 27 тысяч вольт. Известно, что мужчина забрался на подвижной состав и дотронулся до контактной сети. Мотивы его поступка пока неизвестны.

До этого в Екатеринбурге от удара током погиб электрик, инцидент произошел на одной из строительных площадок города. По предварительной информации, работник подвергся электрическому разряду при выполнении работ по замене проводки на кране.