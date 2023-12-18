Ребенок получил сильный ожог руки на шоу мыльных пузырей в Барнауле

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Годовалый ребенок получил ожог руки во время шоу мыльных пузырей, проводившегося в Барнауле, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. По данным ведомства, мальчик мог задеть рукой реквизит, использовавшийся организаторами. Предполагается, что речь идет об металлогалогенном прожекторе. По факту произошедшего проводится проверка.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка по сообщению о получении травм малолетним ребенком при посещении шоу мыльных пузырей, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на шоу мыльных пузырей 17 декабря. По словам матери пострадавшего ребенка, которые приводит KP.RU, в комнате было темно, а на полу была фиолетовая подсветка. Впоследствии выяснилось, что это был прожектор. По мнению матери мальчика, он решил потрогать прожектор и в результате получил ожог. При этом никто из организаторов развлекательного мероприятия не поинтересовался его состоянием, отмечает женщина.

Как сообщалось ранее, в Рыбинске воспитанник детского сада получил термический ожог кипятком. По мнению отца пострадавшего мальчика, ответственность за это несут сотрудники учреждения. Следственный комитет РФ проводит проверку.