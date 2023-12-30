Ребенок погиб при обстреле села в Брянской области со стороны ВСУ Богомаз: ВСУ обстреляли два села в Брянской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Села Кистер и Борщево Погарского района Брянской области попали под обстрел со стороны украинской армии, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, по населенным пунктам было выпущено свыше 10 снарядов. Губернатор добавил, что в результате атаки погиб девятилетний ребенок.

Украинские террористы произвели обстрел сел Кистер и Борщево Погарского района. Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего. Вся необходимая помощь семье будет оказана, — написал он.

Богомаз добавил, что на месте обстрелов работают оперативные и экстренные службы. По предварительным данным, разрушений нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что восемь прилетов со стороны Украины было зафиксировано в поселке Теткино. По его словам, среди населения пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. В некоторых домах нет света.

До этого один человек погиб и четверо пострадали в результате массированного ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в числе пострадавших есть ребенок. Также Гладков сообщил о повреждениях в 10 частных жилых домовладениях, при этом один дом разрушен полностью.