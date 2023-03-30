Ребенок погиб в ДТП с фурой в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске ребенок погиб в результате ДТП с фурой, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на источник. По его словам, в момент аварии она находилась на заднем сидении автомобиля Volkswagen, который столкнулся с фурой. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии с серьезными травмами.

Вчера вечером она поступила в детскую больницу в терминальном состоянии, шансов у нее было очень мало, — рассказал источник.

Авария произошла вечером 29 марта. Водитель Volkswagen с двумя детьми в салоне двигался со стороны улицы Волочаевской к выезду из города, но в какой то момент врезался в большегруз. Мужчину зажало в салоне автомобиля, дети также пострадали, рассказал очевидец ДТП Дмитрий. Одну из пострадавших врачи пытались реанимировать 20 минут.

Она просто не двигалась. Там жуткие травмы, врачи пытались сделать все. Через 20 минут её повезли в больницу, — рассказал мужчина.

Дмитрий добавил, что водитель Volkswagen очень быстро двигался в потоке и играл в «шашки». Фура, с которой он столкнулся стояла на красном сигнале светофора, уточнил он.

Мне на месте другие мужики рассказали, что, скорее всего, он хотел быстро перестроиться, но из-за других машин не увидел грузовик, вот и влетел в него, — заключил Дмитрий.

В Башкирии ранее произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого один ребенок погиб, а еще пятеро получили повреждения различной степени. Пострадавшие были госпитализированы в Белорецкую центральную районную больницу.