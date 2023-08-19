Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области В Нижегородской области женщина на машине сбила насмерть семилетнюю девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Дзержинске Нижегородской области автомобиль, которым управляла женщина, сбил двоих детей в возрасте шести и семи лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Один ребенок скончался от полученных травм.

Водитель-женщина совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов (мальчик 2017 года рождения и девочка 2016 года рождения). Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Позднее девочка скончалась в больнице, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В МВД уточнили, что ДТП произошло накануне вечером на проспекте Ленина. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что трое детей и один взрослый погибли в ДТП под Волгоградом. Там легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками. Жертвами аварии стали водитель и дети в возрасте четырех, 11 и 14 лет. Кроме того, пострадала 36-летняя пассажирка легковой машины, ее доставили в больницу.

В Забайкалье при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще шесть человек получили травмы, среди них также есть дети.