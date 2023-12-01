Ребенок погиб в ДТП с грузовиком на трассе под Магаданом Девятилетний ребенок погиб в ДТП с грузовиком на трассе Ола — Гадля

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Девятилетний ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Ола — Гадля в Магаданской области, сообщили в полиции Колымы. Автомобиль Toyota Raum и грузовик Nissan Atlas столкнулись на третьем километре трассы. Правоохранители начали проверку.

Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что произошло встречное столкновение автомобиля Toyota Raum под управлением 61-летнего водителя и грузовика Nissan Atlas, за рулем которого был 47-летний мужчина, — говорится в сообщении.

Погибший мальчик был пассажиром легковой машины. В настоящий момент сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. По информации региональной прокуратуры, в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым транспортным средством погибли четыре человека. Водитель иномарки допустил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом на большой скорости. Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых был 10-летний ребенок. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.