Ребенок погиб в ДТП с бронетранспортером в Мурманской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что авария с участием бронетранспортера произошла вечером 19 сентября в районе населенного пункта Лавна в Мурманской области. По данным источника, в результате происшествия погиб шестилетний мальчик. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как сообщает канал, на 1405-м километре трассы Р-21 «Кола» легковой автомобиль на полной скорости въехал в стоявший на обочине БТР, принадлежащий одной из местных воинских частей. Родители мальчика госпитализированы.

Отмечается, что военная машина стояла на дороге без каких-либо опознавательных знаков. По словам водителя БТР, у него произошла поломка двигателя и ему пришлось сделать экстренную остановку.

Ранее сообщалось, что автомобиль, находившийся под управлением юной девушки без водительских прав, столкнулся с бетонным забором в Тарбагатайском районе Бурятии, что привело к гибели троих подростков. Еще один 15-летний мальчик был госпитализирован в состоянии комы.

Кроме того, в Краснодаре водитель самоката сбил няню с десятимесячным младенцем на пешеходном переходе. Как заявила мать пострадавшего ребенка, ее малыш сломал ключицу и ушиб правую руку, няня отделалась травмами шеи, плеча и большой гематомой на голове. Водитель самоката скрылся с места преступления.