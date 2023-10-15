Ребенок погиб при столкновении автомобиля с лосем под Нижнекамском

Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com/Global Look Press

При столкновении легкового автомобиля с лосем на въезде в город Нижнекамск погибли мужчина и ребенок, сообщил сайт «НТР 24». Инцидент произошел вечером 14 октября неподалеку от промышленной зоны.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил лося, что привело к трагической аварии. В результате происшествия погиб 38-летний мужчина и 11-летний мальчик, находившиеся в автомобиле.

Еще двое детей были доставлены в больницу. Все пострадавшие и погибшие оказались жителями города Набережные Челны. Детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 108-го километра МКАД автомобиль сбил лося. Движение в районе ДТП было затруднено. До этого в Удмуртии двое полицейских на служебной машине врезались в лося на дороге. После столкновения машина съехала в кювет. Находившийся за рулем 32-летний лейтенант полиции получил сотрясение мозга и рваные раны лица, его 25-летний коллега сломал нос. Лось погиб на месте.

Ранее в подмосковном Чехове двое подростков на Mitsubishi врезались в лося на дороге, после чего их машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка авто, ее 17-летний друг получил незначительные травмы.