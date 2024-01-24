Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Бурятии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвой пожара в Иволгинском районе Республики Бурятии стал 12-летний ребенок, сообщает республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По данным ведомства, в результате происшествия также пострадали четверо взрослых и еще один ребенок. Причины пожара устанавливаются.

Инцидент произошел утром 24 января в СНТ «Жемчуг». Прибывшие на место происшествия пожарные увидели сильное задымление внутри двухэтажного жилого дома и приступили к эвакуации жильцов. Одного ребенка 2011 года рождения спасти не удалось. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Четверо пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, еще одна женщина была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Ее состояние оценивается как тяжелое. Позднее Telegram-канал Babr Mash опубликовал кадры с места события. На них видны последствия пожара.

Как сообщалось ранее, в якутском Томмоте произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента, произошедшего в четырехэтажном жилом доме, пострадали четыре человека. У двоих пострадавших диагностированы серьезные ожоги третьей степени, за их жизни борются врачи.