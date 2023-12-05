Ребенок отравился наркотиками и попал в реанимацию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге госпитализирован в реанимацию двухлетний мальчик после отравления наркотиками, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник правоохранительных органах. Предполагается, что он мог попробовать вещества, которые употребляют его родители.

Мать не скрывает, что употребляет синтетические наркотики. Но сообщила, что дома она их никогда не хранила. Отец ребенка заявил, что не употребляет, но пройти освидетельствование отказался, — сказал собеседник издания.

Согласно имеющейся информации, ребенок оставался дома один, пока его родители ходили в магазин. По возращении мать обратила внимание на вялость мальчика. Она дала ему лекарство, но оно не помогло. Состояние ребенка продолжало ухудшаться, поэтому родители вызвали скорую помощь.

При бывшие нам место медики диагностировали у мальчика отравление психотропными веществами и сообщили о произошедшем в полицию. Управление МВД по Екатеринбургу начало проверку. Там сообщили изданию, что жизнь ребенка находится вне опасности.

В конце ноября похожий случай произошел в подмосковном Красногорске. Там была госпитализирована двухлетняя девочка с диагнозом «отравление метадоном». Родители ребенка затруднились назвать вероятную причину ухудшения его здоровья. Произошедшим заинтересовалась полиция.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.