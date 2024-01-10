Ребенок отравился напитком в новогоднюю ночь и умер через несколько дней Baza: в Брянской области шестилетняя девочка отравилась напитком и умерла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Брянской области шестилетняя девочка отравилась напитком в новогоднюю ночь и спустя несколько дней умерла, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, врачи сразу после отравления отправили ребенка домой. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Девочка из Клинцов впервые почувствовала себя плохо вечером 1 января, ее доставили в центральную больницу города. Врачи заподозрили, что у ребенка дискинезия желчевыводящих путей, и отправили его выздоравливать домой. Уже ночью малыш начал задыхаться. Девочку госпитализировали во второй раз в ту же больницу, через несколько часов она скончалась в реанимации.

Как пишет канал, судебно-медицинская экспертиза показала, что девочка умерла от острого пищевого отравления, повлекшего отек головного мозга. Выясняется, чем именно отравился ребенок. По предварительной версии, она выпила некачественный напиток.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался новорожденный малыш, незадолго до этого мать в состоянии алкогольного опьянения кормила его грудью. Трагедия произошла в квартире на Краснодонской улице. Обстоятельства смерти ребенка выясняют СК и правоохранительные органы.

На момент смерти младенцу было всего пять дней. 36-летняя мать за несколько часов до гибели сына покормила его грудью. Она призналась, что выпивала алкоголь перед тем, как кормить малыша. При этом выяснилось, что ребенок родился с патологией мозга.