Ребенок отравился бытовой химией в Иркутской области В Иркутской области врачи провели операцию выпившему бытовую химию ребенку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Иркутской области врачи провели операцию ребенку, который случайно выпил бытовую химию и отравился, рассказал главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов. Последствия попадания в организм щелочной жидкости были серьезные — пищевод приобрел рубцовую структуру, произошло сужение до полного исчезновения пищеводной трубки, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на Telegram-канал врача.

Обычно в таком случае питание происходит только через трубку, установленную в желудок. Однако, когда мы стали кормить ребенка таким способом, оказалось что и это невозможно, — уточнил Козлов.

Щелочная жидкость дошла до выходного отдела желудка, спровоцировав ожог. Медикам удалось спасти пострадавшего, они провели сложную операцию по расширению выходного отверстия. Отмечается, что обычно такое хирургическое вмешательство проводят достаточно редко и выполняют его открытым методом.

В Санкт-Петербурге ранее трехлетний мальчик выпил жидкость для розжига и отравился. Ребенка госпитализировали с химическими ожогами внутренних органов в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего была организована проверка.