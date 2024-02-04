Ребенок попал в больницу из-за популярного комнатного растения Мальчик съел лист комнатного растения и попал в больницу в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в детскую больницу попал шестилетний мальчик, съевший несколько листов комнатного растения, передает «Фонтанка». Известно, что острое отравление было вызвано ядом диффенбахии.

На опасный эксперимент дошкольник пошел вечером 3 февраля. Горшок с цветком находился в квартире в Петроградском районе. Оттуда отравившегося госпитализировали в состоянии средней тяжести.

8 января в Бурятии полуторагодовалый ребенок отравился чистящим средством для плиты. У пострадавшего диагностировали ожог ротовой полости, пищевода и желудка. Он был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. В больнице отмечали, что каждый год с ожогами пищевода поступает около пяти детей.

20 января стало известно, что в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, оставленными родителями на кухонном столе. Трагедия произошла накануне днем в квартире на улице Академика Бакулева. Мать малыша вызвала скорую, приехавшие медики констатировали смерть. Препарат, которым отравился ребенок, применяется при лечении аритмии и тахикардии.