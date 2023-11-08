Ребенок нашел у школы скелет и помог полиции с «поимкой» преступника Мальчик из Серпухова нашел скелет с документами рецидивиста в розыске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четвероклассник из Серпухова нашел человеческий скелет во время прогулки недалеко от школы у заброшенной железнодорожной ветки, сообщает РЕН ТВ. Рядом с костями находились рюкзак и одежда. Приехавшие на место полицейские выяснили, что в сумке лежат документы, принадлежавшие рецидивисту в федеральном розыске.

Из рюкзака также извлекли банковские карты и медицинские документы. Пробив физлицо по базе, сотрудники полиции выяснили, что мужчина был неоднократно судим за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. В розыск он был объявлен за уклонение от принудительных работ. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленинградской области местный житель обнаружил человеческие останки во время прогулки с собакой. Инцидент произошел в Кировском районе на берегу Новоладожского канала в деревне Нижняя Шальдиха. Возраст и пол скелета установить не удалось, поэтому он был отправлен на экспертизу.

Кроме того, в Выборгском районе Ленинградской области на трассе «Скандинавия» на мосту была обнаружена человеческая рука со свежими следами крови рядом. Предположительно, часть тела могла принадлежать человеку, сбитому большегрузным автомобилем.