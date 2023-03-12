Ребенок наглотался магнитных шариков и оказался на волосок от смерти В Санкт-Петербурге врачи спасли жизнь двухлетнего ребенка, наглотавшегося магнитных шариков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик наглотался магнитных шариков, передает пресс-служба городского комитета по здравоохранению в социальной сети «ВКонтакте». Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи, боровшиеся за жизнь малыша, рассказали, что четыре шарика прошли в кишечный тракт, еще два остались в желудке.

Из-за сильного магнитного притяжения шарики сцепились между собой, произошла перфорация желудка и поперечной ободочной кишки, — сообщает ведомство.

Инородные тела были обнаружены лишь через несколько дней после госпитализации малыша. Изначально у него было подозрение на пневмонию. Несколько дней у ребенка держалась высокая температура. Врачи обнаружили шарики в его кишечнике и желудке после рентгенографического исследования.

Хирурги стационара экстренно провели мальчику лапаротомию и удалили инородные тела. Малыш остается под наблюдением врачей, его здоровью ничто не угрожает.

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