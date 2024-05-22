Ребенок мигрантов систематически избивал школьника в российском регионе В Смоленске ребенок мигрантов регулярно избивал первоклассника

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Ребенок мигрантов регулярно избивал первоклассника в Смоленске, сообщается в Telegram-канале «Русская община ZOV». Как указал канал, руководство школы не смогло остановить поведение хулигана.

Мать пострадавшего мальчика заявила, что агрессор не только причинял страдания ее сыну, но и другим детям. Вместо того чтобы наказать ученика, ему только посоветовали пройти курсы общения, говорит она. Родители мальчика, который избивает своих одноклассников, обвинили мать пострадавшего в провокации. Мать избитого ученика обратилась в полицию.

Ранее в подмосковном Железнодорожном дети мигрантов напали на семиклассников за отказ играть с ними футбол. У одного из пострадавших школьников в двух местах сломана рука. Инцидент произошел на спортивной площадке в Ольгинском парке еще несколько месяцев назад, но стало об этом известно только сейчас.

До этого дети мигрантов толпой избили 13-летнего школьника в Новом Уренгое, поскольку мальчик негативно высказывался об исламе. Ребенка не госпитализировали. Это уже не первый случай в городе, когда мигранты нападают на детей.