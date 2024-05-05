Ребенок из Башкирии продает свои игрушки, чтобы кормить бездомных животных

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Девятилетний мальчик из Кушнаренковского района Башкирии начал продавать свои игрушки, чтобы накормить бездомных животных, сообщил Telegram-канал SHOT. Ребенок обустроил дома самодельный прилавок, за который он встает каждые выходные. Мальчик однако признается, что пока продажи идут слабо. Он надеется, что ситуация улучшится с наступлением каникул.

Когда я выхожу на улицу, я вижу, что бездомные кошки очень сильно хотят кушать. И я решил продавать свои игрушки и на заработанные деньги покупать им корм. Пока мои продажи идут слабо, но когда начнутся летние каникулы, я буду двигаться активнее, — рассказал ребенок.

Свои игрушки он продает за 30-50 рублей. Школьник призывает всех взрослых следовать его примеру и кормить бездомных животных.

Ранее сообщалось, что бездомного 100-килограммового пса по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода выписали из ветеринарной клиники после того, как он сумел сбросить более 40 килограммов и подготовиться к лету. Теперь он ищет новых хозяев. Кругетс был найден в конце февраля с весом около центнера, из-за чего ему было трудно стоять на ногах. Врачи разработали для него программу тренировок и сбалансировали питание, используя специальный диетический корм.