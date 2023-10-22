Эскалатор «утащил» ребенка в ТРЦ под Калугой Ребенок упал с эскалатора в торговом центре под Калугой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Обнинске шестилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с эскалатора в торговом центре «Атлас», сообщается в Telegram-канале СК по Калужской области. Он схватился за поручень и случайно оказался в открытом проеме на большой высоте, не удержавшись, он упал с третьего этажа и получил множественные травмы. По словам министра здравоохранения региона Константина Пахоменко, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, 22 октября 2023 года <...> шестилетний мальчик, находясь на третьем этаже в ТРЦ «Атлас», схватился за поручень эскалатора, который протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол. С многочисленными телесными повреждениями, полученными при падении, причинившими тяжкий вред здоровью, пострадавший был госпитализирован, — сообщили в ведомстве.

Пахоменко отметил в Telegram-канале, что сейчас мальчик находится в клинической больнице. После стабилизации состояния его могут эвакуировать в детскую областную больницу. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Санкт-Петербурге руку трехлетнего мальчика затянуло под эскалатор в метро. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, врачи диагностировали у него рваную рану правой кисти.