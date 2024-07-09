Ребенку стало плохо в ушедшем на запасной аэродром из-за атаки ВСУ самолете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юной пассажирке стало плохо на борту самолета «Уральских авиалиний», ушедшего на запасной аэродром из-за атаки украинского беспилотника, сообщает портал V1.ru. Инцидент произошел на рейсе из Антальи в Волгоград, его перенаправили во Владикавказ из-за атаки ВСУ на юг России.

Отмечается, что во время полета маленькой девочке стало плохо. После приземления к воздушному судну подъехала скорая, на борт поднялись медики. Не уточняется, потребовалась ли пассажирке госпитализация.

Ранее стало известно, что ограничения на полеты были сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани. Они возобновили работу в обычном режиме. Отправку и прием самолетов ограничили после атаки БПЛА в аэропорту Волгограда. Один рейс был перенаправлен на запасной аэродром, а другие — задерживались. До этого также сообщалось о массированной атаке беспилотников на Астрахань.

Утром 9 июля губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на севере Астраханской области. По его словам, атака успешно отражена, пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что всего над областью были сбиты пять украинских дронов. Другие подробности не приводятся.