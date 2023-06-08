Ребенку отрезало часть ноги во время урагана в Красноярске Ребенку стеклом отрезало часть мышцы на ноге во время урагана в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время урагана в Красноярске пострадали трое детей, одному из них отрезало часть мышцы на ноге, сообщает Telegram-канал Kras Mash. По информации канала, две девочки семь и восьми лет, а также семилетний мальчик, спрятались от сильного ветра под дерево, однако рядом упала разбитая оконная рама.

Канал пишет, что осколки серьезно ранил детей, которые гуляли вместе с мамами. Теперь в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Ранее в Красноярске 15-летние подростки спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа. Подростки залезли на соседский балкон, перелезли в окно квартиры, где стоял малыш, затащили его внутрь и вызвали полицию. За смелый поступок школьники Виктор Кучеров и Леонид Петряну получили поощрение от полицейских.

До этого, в красноярском детсаду 70-летняя учительница физкультуры бросила мячом в девочку и наорала на воспитанников. В администрации города каналу рассказали, что педагог уволилась, а руководство учреждения обратилось в полицию после жалобы родителей. МВД по Красноярску проводят проверку, действиям педагога будет дана оценка.