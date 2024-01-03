Ребенка ударило током около новогодней фигуры В Саратове ребенка госпитализировали после удара током у световой уличной фигуры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратове четырехлетнего ребенка госпитализировали после того, как он получил удар электрическим током возле уличной световой фигуры, установленной во время новогодних праздников, написала у себя в Telegram-канале глава города Лада Мокроусова. Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются специалистами.

Сегодня на территории Фрунзенского района четырехлетний мальчик получил электротравму вблизи световой уличной фигуры. Обстоятельства в настоящее время выясняют специалисты. Ребенок находится в лечебном учреждении под наблюдением специалистов, — написала мэр.

Она поручила заместителю главы администрации по социальной сфере следить за предоставлением медицинской помощи пострадавшему, а также заместителю главы администрации, председателю городского комитета по ЖКХ, оперативно проверить состояние всех новогодних световых объектов, включая частные.

Областное управление Следственного комитета Российской Федерации в своем Telegram-канале сообщило о начале процессуальной проверки по факту получения ожогов четырехлетним ребенком. В ходе проверки будет дана соответствующая правовая оценка деятельности компании, ответственной за организацию световых украшений.

Ранее школьница из Красноярского края умерла в ванне от удара током, случайно уронив в воду мобильный телефон. Смартфон был подключен к зарядному устройству. Тело девочки без признаков жизни было обнаружено ее родственниками. По факту происшествия была организована проверка.