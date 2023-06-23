Семилетнего ребенка ранили на стрельбах в Подмосковье Mash: семилетнего мальчика ранили во время соревнований по стрельбе в Кубинке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Кубинке во время соревнований по стрельбе ранили семилетнего мальчика, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, ребенка экстренно госпитализировали в местную больницу в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, мальчик пострадал во время одного из этапов стрельбы из пневматического оружия. При каких обстоятельствах ребенок оказался на соревнованиях, не уточняется, как и то, были ли с ним родители. Характер полученного им ранения также не указан.

В пресс-службе МВД по Подмосковью заявили MSK1.ru, что полиция выясняет детали произошедшего. По данным источника РЕН ТВ, мальчика «задело рикошетом». По словам собеседника, днем ребенка доставили в Одинцовскую больницу. Подробности выясняются.

Ранее в Иркутской области третьеклассник выстрелил в своего друга из пневматической винтовки, пуля попала мальчику в шею, его экстренно госпитализировали. СМИ писали, что его жизни ничто не угрожает.

В мае в Ленобласти шестилетнюю девочку подстрелили из травматического ружья. Это произошло, когда местный житель решил показать своим детям ствол, найденный им в сарае, но когда отвлекся, кто-то из ребят взял ружье и нажал на курок. Пуля попала девочке в живот, задев печень и почку, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.