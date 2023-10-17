Реаниматолог рассказал, что за препарат убил 10-месячного ребенка на Кубани Реаниматолог Чернышук: убившим ребенка на Кубани препаратом усыпляют животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Препарат, который привел к гибели 10-месячного ребенка на Кубани, используется в том числе для усыпления животных, рассказал врач-реаниматолог, руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. По словам эксперта, которые приводит «КП», препарат угнетает дыхательный центр, потому, если его вводят человеку, пациенту либо надевают кислородную маску, либо подключают его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Этот препарат используется для наркоза, усыпляет человека: угнетает дыхательный центр и останавливает дыхание. Также используется и для усыпления животных, легко может убить. Он запрещен для продажи в открытом доступе, используется исключительно в больнице — оказывает сильное наркотическое действие, — пояснил врач.

Ранее сообщалось, что в больнице в Темрюке 25-летняя медсестра промывала катетер и по ошибке вместо «Гепарина» ввела в капельницу «Тиопентал натрия», из-за чего погиб ребенок. Реанимационная бригада попыталась его спасти, но сделать это не удалось. Дело передали в суд. Медсестра обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.