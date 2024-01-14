«Реальная угроза для жизни»: жители Яхромы третьи сутки остаются без тепла Жители Яхромы создали петицию после третьих суток без отопления

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Жители Яхромы третьи сутки остаются без тепла вопреки заверениям администрации от 12 января, что отопление восстановят, поэтому запустили петицию на Change.org с требованием решить проблему. Инициативная группа граждан отмечает, что отсутствие отопления не просто дискомфорт, а «реальная угроза для жизни каждого из нас».

Администрация обещала вернуть тепло к вечеру [12 января] и заявила о его возвращении на интернет-площадках, но люди так и остались замерзать в своих квартирах при температуре −30. <...> Выяснилось, что произошли еще аварии, а руководство продолжает уверять нас, что отопление работает. Сегодня уже 14.01 — более двух суток мы живем без отопления при экстремально низких температурах, — указано в тексте петиции.

Жители города требуют незамедлительно решить проблему и наказать тех, кто допустил такую ситуацию. Под обращением подписались 300 человек. Как следует из него, без отопления остались 74 дома, пять детских садов, школы и школа-интернат — более 8000 граждан.

Коммунальная авария на электростанции сегодня произошла и в городе Новомосковске Тульской области. По информации властей, подача тепла снижена в 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и одной больнице. На ликвидацию аварии направлены все силы и средства.