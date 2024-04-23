Реактивный БПЛА попытался атаковать российский регион Гусев: силы ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА над Воронежской областью

Фото: МО Украины

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили БПЛА на территории Воронежской области, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что никто не пострадал.

Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле. Опасность атаки БПЛА в области пока сохраняется, — отметил он.

Ранее десятки БПЛА стали находить жители Воронежской области после схода снега. Губернатор Гусев рассказал, что большая часть дронов, летящих через территорию области, подавляется средствами РЭБ. Сообщения о находках поступают практически каждые сутки.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали Белгород беспилотниками самолетного типа. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что один из них врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев тем временем предложил создать сплошное радиолокационное поле для защиты России от украинских беспилотников. Он подчеркнул, что это будет как минимум хорошей системой предупреждения.