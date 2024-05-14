Реактивная артиллерия сорвала планы ВСУ под Угледаром Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Угледаром

Фото: МО РФ

РСЗО «Ураган»

Подразделения российской группировки войск «Восток» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины под Угледаром, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Уничтожена бронетехника ВСУ.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» из Бурятии сорвали ротацию и уничтожили бронетехнику ВСУ на времевском направлении специальной военной операции в районе населенного пункта Великая Новоселка, — говорится в сообщении министерства.

Операторы разведывательных беспилотников зафиксировали подготовку украинских подразделений к ротации. Там же выявили замаскированные бронированные машины ВСУ. Реактивная артиллерия нанесла «сокрушительный удар» по переданным координатам, уточнили в ведомстве. В Минобороны добавили, что из-за нехватки ресурсов ВСУ редко наносят ответные удары.

Ранее координатор николаевского подполья сообщал об ударе российских войск по складу с боекомплектом противника в районе Новая Бавария в Харькове, а также в Балаклее Харьковской области. По словам Лебедева, в результате было поражено расположение солдат ВСУ. Минобороны России не давало комментариев.