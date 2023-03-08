Readovka: ВСУ в праздник обстреляли Донецк, ранило женщину

Украинские войска в праздничный день обстреляли центр Донецка, в результате одна женщина получила ранения, сообщает Telegram-канал Readovka. Снаряды ВСУ попали в жилые дома в Киевском районе, в результате два здания загорелось.

Я входил в дом. Услышал свист, прилетело. Привалило стенкой. Жена пострадала, ее увезла скорая — голова в крови, — рассказал супруг раненой при обстреле женщины.

По данным Readovka, жительница Донецка пострадала в результате прилета по дому на проспекте Зои Космодемьянской. Одна из женщин, которая живет в том же районе, рассказала, что во время обстрела находилась дома. По ее словам, ее буквально подбросило, она думала, что выбьет стекла.