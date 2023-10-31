Readovka: ВСУ ударили по храму Николая Чудотворца в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили по храму Николая Чудотворца в поселке Белая Березка в Брянской области, пишет Telegram-канал Readovka. Согласно свидетельствам очевидцев, по поселку было выпущено порядка десяти снарядов со стороны Сумской области. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

По данным канала, обошлось без жертв. Служители храма в момент обстрела спрятались в подвале. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Утром 31 октября губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Алейниково в Стародубском районе. По его словам, в результате атаки украинской армии в населенном пункте нарушено энергоснабжение. На месте работают аварийные, оперативные и экстренные службы. В результате обстрела никто не пострадал.

Позже Богомаз в своем Telegram-канале также написал, что украинские силы обстреляли территорию близ села Сушаны Климовского района. Произошло возгорание двух нежилых домов, в настоящее время пожары локализованы. Обошлось без пострадавших.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что ночью танк ВСУ обстрелял село Случевск, расположенное примерно в километре от границы с Украиной. Выпущено два 125-миллиметровых снаряда. По информации канала, мирные жители не пострадали, разрушений нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.