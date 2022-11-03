Readovka: со здания администрации Херсонской области сняли флаг России

Фото: EPA/TASS

Со здания администрации Херсонской области сняли российский флаг, пишет Telegram-канал Readovka, прикладывая к сообщению видео с места. Местные власти никак не комментируют эту информацию. В настоящий момент в регионе активно идет эвакуация населения.

Позднее военкор, автор Telegram-канала Wargonzo Семен Пегов заявил, что флаг и вправду был спущен. При этом он уточнил, что на прочих административных зданиях в Херсоне российский флаг присутствует.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 1 ноября объявил о начале эвакуации жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, в рамках которой планируется отселить до 70 тысяч человек. Он отметил, что граждан будут переселять вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал ситуацию на линии фронта в регионе некритичной. По его словам, все попытки украинских войск прорвать оборону успешно отражаются, а массового скопления подразделений ВСУ на линии фронта в настоящее время не наблюдается.

В конце октября Стремоусов сообщил о попытке прорыва ВСУ на Бериславском направлении. Атака была отбита, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике. До этого замглавы Херсонской области предупреждал о возможном широкомасштабном наступлении ВСУ. По его словам, Киев стягивает в регион силы, в том числе наемников. При этом Стремоусов подчеркнул, что ситуация на линии фронта находится под контролем российских войск, выстроено несколько линий обороны.