Пострадавший при атаке украинских диверсантов мальчик выжил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчик, раненный украинскими диверсантами в селе Любечане Брянской области, выжил, передает ТАСС со ссылкой на правительство региона. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Мы опровергаем гибель мальчика, ему оказывается медицинская помощь, — сказал собеседник журналистов.

Изначально появилась неверная информация о поле ребенка, сообщалось, что спасти жизнь удалось пострадавшей девочке. В 12:51 ТАСС исправил данные.

Атака произошла сегодня днем. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области и обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек, был ранен ребенок. Богомаз добавил, что в настоящее время Вооруженные силы РФ ведут все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Вооруженные силы Украины 2 марта также обстреляли из минометов село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Повреждены два дома, о жертвах среди населения губернатор не сообщил. По информации канала Mash, ВСУ не менее часа обстреливали Ломаковку из минометов 120-го калибра. Местные жители спасались от атаки в подвалах.