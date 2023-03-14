Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске

Фото: t.me/wagnernew

Штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске, расположенный на севере промзоны, сообщает Telegram-канал «Оркестр Вагнера». Также опубликованы кадры с российскими бойцами, занявшими предприятие.

В декабре 2022 года на завод «Востокмаш» приезжал президент Украины Владимир Зеленский, который вручал награды военнослужащим ВСУ, оборонявшим город. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров тогда сообщал, что глава государства «посетил передовые позиции» в Артемовске и наградил украинских бойцов «знаками отличия и ценными подарками».

Ранее один из бойцов «Вагнера» рассказал журналистам, что российские военные отрезают пути снабжения резервов ВСУ в Артемовске. Вагнеровец сообщал, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, отрезая автомобильные пути снабжения украинской армии, и приближаются к железной дороге, по которой Киев перебрасывает резервы в Часов Яр.

Также со ссылкой на бойца ЧВК сообщалось, что по российским войскам под Артемовском активно работает авиация и бронетехника ВСУ. По словам чевэкашника, основные удары противника приходятся по живой силе, бомбардировкам подвергаются окопы и лесопосадки.