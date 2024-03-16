Readovka: Белгород подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Readovka пишет, что Белгород подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ утром в субботу, 16 марта. Канал со ссылкой на местных жителей сообщает о пожаре в районе Харгоры.

Согласно данным канала, предположительно, загорелся автомобиль во дворе жилых домов. При этом неизвестно, есть ли пострадавшие в результате атаки. Официальная информация об этом не поступала.

В то же время губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал находящихся дома местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Оказавшимся на улице гражданам необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место, добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать Белгородскую область в ночь на субботу, 16 марта. По данным ведомства, Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО RM-70 «Вампир». Все средства поражения противника были уничтожены над территорией региона.

Также ночью Гладков рассказал, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в селе Глотово Белгородской области пострадали пять человек. Он уточнил, что в результате взрыва дрона загорелось транспортное средство, в котором находились люди.