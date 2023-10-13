Реабилитационный центр под Рязанью займется развитием адаптивного спорта

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В Рязанской области на базе многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор» планируется развивать адаптивный спорт, об этом сообщил губернатор Павел Малков. Он подчеркнул, что важной задачей является обеспечение людей с инвалидностью, в том числе участников специальной военной операции, всем необходимым для занятий спортом, пишет «МК в Рязани».

Наша задача — обеспечить им все необходимые для этого условия, в том числе для занятий адаптивным спортом. Направление важное, и мы обязательно будем его развивать в Рязанской области, — заявил губернатор.

12 октября в Рязанской области состоялись мастер-классы для участников и ветеранов СВО в рамках проекта Паралимпийского комитета России. На мероприятии присутствовал президент комитета Павел Рожков, ведущие тренеры и спортсмены-паралимпийцы. Рожков отметил, что спортсмены, получившие инвалидность в горячих точках и показавшие после этого высокие результаты, могут стать примером для бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий на Украине.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко ранее напомнил, что в каждом регионе России есть неработающие санатории и пансионаты. Он предложил восстановить их и использовать для реабилитации участников спецоперации. По его словам, большинство раненых бойцов нуждаются в многомесячном лечении, однако реабилитационных центров для них не хватает.