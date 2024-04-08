РДК признал потерю позировавшего у границы России бойца «РВ»: РДК спустя месяц признал потерю позировавшего у границы России бойца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) спустя месяц признал потерю бойца, позировавшего у границы России во время атаки на Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что военный с позывным Вольф попал на фото во время атаки группировки на населенный пункт Козинка.

Стало известно, что наши бойцы в тот же день уничтожили предателя — неонациста РДК, гордо позировавшего при прорыве в Козинку Белгородской области. <...> Бандформирование лишь через 20 дней начало выпускать некрологи, чтобы растянуть признание потерь, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали семь сторонников «Русского добровольческого корпуса». Все они являются жителями Москвы. По информации спецслужб, задержанные пытались создать ячейку террористической организации и поддерживали связи с украинскими кураторами: обсуждали нападения на представителей российских правоохранительных органов и военнослужащих. В ходе обысков у задержанных были обнаружены мачете, тактический топор, восемь ножей, перцовые баллончики, аэрозольный пистолет и флаги с нацистской символикой.