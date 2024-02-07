РБК: генерал уволился из ФТС после дебоша в Калининграде РБК: генерал Завгородний уволился из ГУ ФТС после пьяного дебоша в Калининграде

Telegram-канал РБК со ссылкой на пресс-службу ФТС сообщает, что начальник главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний уволился. По данным канала, мужчина написал заявление по собственному желанию 6 февраля, после сообщений в СМИ о его пьяном дебоше в Калининграде.

РБК пишет, что Завгородний участвовал в драке в калининградском отеле. В публикации указано, что после этого его увезли в отделение полиции, где он провел несколько часов.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Завгородний и и замглавы таможенной службы генерал-полковник Андрей Струков приехали в Калининград для участия в коллегии и заселились в дорогом отеле, где устроили дебош, матерились и приставали к постояльцам. Канал также опубликовал видео, предположительно, из отдела калининградской полиции, на котором пьяный мужчина, возможно, генерал, с наручниками на руках лежит на полу и матерится на стражей порядка.