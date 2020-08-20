«Развёл похотливые копыта»: ростовые куклы домогаются женщин в Петербурге

https://static.news.ru/photo/0dc5b1c8-e310-11ea-9baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницы и гости Северной столицы начали жаловаться на аниматоров, которые работают на Невском проспекте. Дамы утверждают, что они, стараясь заработать на туристах, которых долго не было из-за пандемии коронавируса, перешли от вымогательств к домогательствам и даже предлагают интим.

Жалобы на ростовых кукол, разгуливающих по самой туристической части Петербурга, поступили в редакцию «Невских Новостей». Одна девушка при этом стала жертвой, а вторая — свидетельницей домогательств аниматора. Оксана, которую «облапал» человек в костюме ростовой куклы, рассказала, что инцидент произошёл в середине дня на Невском проспекте.

Это чудовище в костюме коня завидело меня издалека и расставляет свои похотливые копыта. Пытаюсь увернуться, но безуспешно. Это животное хватает меня за талию и начинает лапать везде, предлагая проследовать за ним в укромное местечко. Явно был сексуальный подтекст, — пожаловалась она.

При этом Оксана утверждает, что вряд ли «они способны насиловать», однако столкнуться с подобным поведением ей было очень неприятно.

Александре повезло больше. В лапы извращенца она не попала, как и две другие женщины, успевшие увернуться, но зато стала свидетельницей того, как «обнаглевший» аниматор атаковал другую девушку. Случилось всё на переходе рядом с каналом Грибоедова, у Дома книги.

Рядом шла ещё одна девушка. Она увлечённо разговаривала по телефону и не обращала внимания на то, что происходит вокруг. Аниматор схватил её и начал трогать везде. Бедняжка с трудом вырвалась из лап извращенца, — рассказала Александра.

Туристы и жители Санкт-Петербурга не первый год жалуются на действия людей, пытающихся таким образом заработать деньги. Ростовые куклы чаще всего практически силой заставляют прохожих с ними сфотографироваться, а потом настаивают на получении вознаграждения. Сумма варьируется от 200 до 300 рублей и попавшимся на удочку людям проще отдать деньги и отделаться от назойливого аниматора. Но главная опасность в том, что бизнес этот является теневым и устраиваются на эту работу люди, у которых другого выбора нет. Полиция закрывает глаза на их деятельность и редко вмешивается в конфликты. При этом никто не даёт гарантий, что под маской милого персонажа из мультика не скрывается извращенец или педофил.

Как писал NEWS.ru, ранее певица Лолита Милявская предупредила борцов с харассментом.