Развожаев: в Севастополе вновь сработала система ПВО Губернатор Развожаев: ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе вновь сработала система ПВО, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. Он уточнил, что это произошло в районе Северной стороны. Как сказал Развожаев, ссылаясь на предварительную информацию, система сбила беспилотник. Губернатор в своем Telegram-канале призвал всех местных жителей сохранять спокойствие.

В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек, — написал Развожаев.

Он призвал всех «сохранять спокойствие».

14 октября в Севастополе до 28-го числа продлили желтый уровень террористической опасности. Гражданам рекомендовали контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также при посещении образовательных учреждений.

На следующий день очевидцы сообщили в Сети о взрывах в Севастополе и белых следах дыма на небе от работы систем противовоздушной обороны. Губернатор Развожаев в своем Telegram-канале объяснил, что установки работают в тренировочном режиме.