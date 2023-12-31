Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Политик разместил видео в своем Telegram-канале, на котором напомнил жителям, что необходимо закрыть окна и двери, отключить электричество, а также укрыться в комнате с несущими стенами на значительном расстоянии от окон.

Внимание всем! Воздушная тревога! — говорится в сообщении.

Чиновник опубликовал сообщение в 12:43 мск. Также в посте говорится о том, что гражданам, которые знают, где находится ближайшее укрытие, нужно взять вещи первой необходимости, документы, телефон, деньги, банковские карты и проследовать в безопасное место.

Утром 31 декабря сигнал воздушной тревоги услышали и жители Белгорода, гражданам было настоятельно рекомендовано пройти в укрытия. В Сети появилось видео с одной из безлюдных улиц города, на котором слышен вой сирены.

30 декабря армия Украины нанесла массированный удар по центру Белгорода. В результате погибли 24 человека, более 100 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.