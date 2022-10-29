Развожаев: системы ПВО уничтожили все атаковавшие Севастополь беспилотники

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Системы ПВО уничтожили все беспилотники, атаковавшие бухту Севастополя, написал в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Жертв со стороны местного населения также нет.

Сегодня начиная с 04:30 утра в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, — написал Развожаев.

Единственным повреждением в результате атак БПЛА губернатор назвал лопнувшее оконное стекло в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на улице Хрулева. Кроме того, в городе временно не работает рейд, о его возобновлении Развожаев пообещал сообщить позже.

Он призвал жителей не писать точное время и место ударов в соцсетях, а также не выкладывать видео, поскольку этими данными могут воспользоваться украинские военные.

29 октября Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора, корабли Черноморского флота отбивали нападение. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков.

В Севастополе до 12 ноября продлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя.