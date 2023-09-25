Развожаев: военные отразили ракетную атаку в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные отразили ракетную атаку в Севастополе, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, сбита одна ракета. Министерство обороны РФ пока не комментировало информацию об этом. Вскоре глава региона заявил об отмене воздушной тревоги.

Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Работа продолжается, — написал Развожаев.

Ранее сообщалось, что из-за опасности ракетного удара морской и наземный общественный транспорт прекратил движение в Севастополе. Кроме того, временно было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Утром 23 сентября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор уточнил, что сбитые ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

25 сентября Развожаев сообщил о введении системы оповещения. По его словам, воздушная тревога будет распространяться через сирены и громкоговорители на улице, по местному телевидению и радио, а также в его личном канале. После сигнала у жителей будет от 30 до 50 минут на то, чтобы спрятаться в укрытии или подготовиться к атаке дома.