Развожаев: в Севастопольской бухте отражают атаки беспилотников ВСУ с моря

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Развожаев

Морские беспилотники атаковали Севастополь со стороны Севастопольской бухты, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — NEWS.ru) отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации, — подчеркнул Развожаев.

В ночь на 30 августа пресс-служба Минобороны РФ также сообщила, что дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области, уточнили в военном ведомстве.

При этом над территорией Тульской области утром 29 августа средствами ПВО были уничтожены два беспилотника, сообщали ранее в Министерстве обороны России. Уточнялось, что украинская армия использовала дроны самолетного типа. Громкие хлопки были слышны в промежутке между тремя и пятью часами утра. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в тот раз зафиксировано не было.