Развожаев: в Севастополе сработала система ПВО

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО. Он добавил, что над морем, по предварительным данным, был сбит беспилотник. По его словам, все городские службы работают с штатном режиме.

В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме, — написал Развожаев.

Он при этом не уточнил, на каком расстоянии от города был сбит беспилотный летательный аппарат.

Ранее о том, что российская система ПВО сбила украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат под Бердянском в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. Жертв и разрушений нет.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные обстреляли населенный пункт Васильевка Запорожской области в ночь на 1 января. Он подчеркнул, что удар по жилым домам был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 2 января украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Климовский район. По его словам, в результате атаки поврежден объект энергоснабжения. Пострадавших нет. Позднее пожар был локализован.