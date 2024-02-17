Развожаев: спецслужбы ищут источник вброса о стрельбе в школах Севастополя

Фото: t.me/razvozhaev

Михаил Развожаев

В чатах и пабликах Севастополя распространяется информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он назвал эту информацию провокационной и заявил, что распространителей информации через канал, на который подписались более 500 человек, «уже вычисляют».

По чатам и пабликам Севастополя расходится провокационная информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах. <...> Тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют, — сказано в сообщении.

Губернатор призвал родителей не пересылать такие сообщения друг другу и не делиться ими в чатах. Вместо этого, по его словам, следует пересылать в чат @oborona92bot подробную информацию о том, кто именно переслал это сообщение. Она будет оперативно доступна всем силовым ведомствам.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Ижевске возбудили уголовное дело о призывах к теракту в отношении восьмиклассницы, которая часто смотрела в интернете ролики про нападения на школы. По его информации, при обыске дома у ученицы нашли дневник, в котором она писала о желании найти сообщника, чтобы устроить стрельбу в учебном заведении.

По данным канала, ижевские следователи вышли на девочку после получения сигнала от коллег из Москвы, причиной стала подозрительная активность в интернете, где она часто посещала сайты про школьных стрелков. Baza сообщает, что при задержании восьмиклассница сильно переживала из-за того, что про нее могут плохо подумать, уверяла, что никому не желает зла, а цитату из дневника объяснила тем, что пыталась понять мотивацию преступников.