Развожаев сообщил, что ПВО сбили все 10 беспилотников ВСУ над Черным морем

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Системы ПВО и Черноморский флот сбили все 10 украинских беспилотники во время недавней атаки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, поврежденных объектов нет, в городе все спокойно.

ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. В городе все спокойно, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя сообщал, что системы ПВО Крыма сбили три беспилотника над Черным морем по направлению к Бельбеку. До этого он сообщил о работе ПВО над бухтой Севастополя. По его словам, украинские войска пытались атаковать Крым беспилотниками уже несколько раз с начала 2023 года. Все БПЛА были сбиты.

Впоследствии он сообщил, что утром 16 января российские системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Черным морем, ни один из дронов не достиг цели в Крыму. Контроль воздушной обстановки продолжается, добавил он.

Также о срабатывании ПВО Развожаев заявлял 4 января. По его словам, зенитные ракеты сбили два БПЛА вблизи аэропорта Бельбек. Губернатор уточнил, что все службы в городе продолжают работать в привычном режиме. О пострадавших не сообщается.