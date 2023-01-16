Развожаев сообщил, что ПВО сбили семь беспилотников над Черным морем

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Утром 16 января российские системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Черным морем, заявил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, ни один из дронов не достиг цели в Крыму. Контроль воздушной обстановки продолжается, добавил он.

В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Доверяйте только официальной информации, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя сообщал, что системы ПВО Крыма сбили беспилотник над Черным морем по направлению к Бельбеку. Он отметил, что в общей сложности над морем были сбиты три БПЛА. До этого он сообщил о работе ПВО над бухтой Севастополя. По его словам, украинские войска пытались атаковать Крым беспилотниками уже несколько раз с начала 2023 года. Все БПЛА были сбиты.

Так, о срабатывании ПВО губернатор Севастополя сообщал 4 января. По его словам, зенитные ракеты сбили два БПЛА вблизи аэропорта Бельбек.

Также о работе ПВО Развожаев информировал вечером 2 января. По его словам, беспилотник был сбит над Черным морем.