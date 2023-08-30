Развожаев: силы ППДО закончили работу в акватории Севастопольской бухты

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атака украинских морских дронов в акватории Севастопольской бухты отбита, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, пока нет точного количества используемой техники.

Силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — NEWS.ru) закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей — нет. Продолжается контроль обстановки, — заявил Развожаев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина с помощью беспилотников предприняла попытку атаки на территорию Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил налет дронов ВСУ на Центральный федеральный округ. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

В ночь на 30 августа пресс-служба Минобороны РФ также сообщила, что дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области, уточнили в военном ведомстве.

При этом над территорией Тульской области утром 29 августа средствами ПВО были уничтожены два беспилотника, сообщали ранее в Министерстве обороны России. Уточнялось, что украинская армия использовала дроны самолетного типа. Громкие хлопки были слышны в промежутке между тремя и пятью часами утра. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в тот раз зафиксировано не было.