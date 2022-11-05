Развожаев рассказал о поисках выброшенных дельфинов в Севастополе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, как идут поиски выброшенных в море афалин из городского дельфинария. В субботу, 5 ноября, наблюдения на береговой полосе севастопольских бухт с целью обнаружить несчастных животных вели ученые, неравнодушные горожане и волонтеры, отметил в своем Telegram-канале Развожаев.

Координируют мероприятия МЧС, Севприроднадзор, пограничная служба, природоохранная прокуратура Севастополя. Глава города отметил, что все эти дни Севприроднадзор консультируется с Росприроднадзором и действует по согласованию с головным ведомством.

Севастопольцы проявляют себя очень активно, сообщают о том, где и когда они видят дельфинов. Наши специалисты отработали информацию о присутствии дельфинов в Стрелецкой бухте, в районе набережной Андрея Первозванного и в районе Дикой Омеги, — написал Развожаев.

Губернатор сообщил, что ни одно сообщение о дельфинах не остается без внимания, но результатов пока нет.

Вижу, что идет дискуссия на тему того, что раз дельфины уже третий день не приплывают к берегу, то значит, им хорошо и не надо их искать. Это не совсем так, — предупредил глава города.

Дело в том, что неизвестно, были ли животные здоровы, какой за ними был уход и как их кормили. И в сложившейся ситуации, по словам специалистов, им будет сложно восстановить навыки охоты, чтобы самостоятельно добывать пищу. Возможно, выброшенных афалин найдут в ослабленном состоянии на мелководье. Поэтому, отметил Развожаев, нужно продолжать наблюдение с береговой линии.

В случае ухода афалин за пределы Севастопольской бухты они могут быть обнаружены сотрудниками ФИЦ ИнБЮМ, которые проводят круглогодичный мониторинг дельфинов во всей акватории Крыма, — сообщил губернатор.

Он привел мнение научных сотрудников, которые считают, что наблюдения необходимо продолжать, так как первые дни будут для адаптации дельфинов самыми сложными. И в случае их обнаружения нужно будет проследить за их поведением и действиями в открытом море, чтобы после принимать необходимые решения.

На сегодняшний день именно такой алгоритм действий специалисты считают наиболее целесообразным из-за того, что необходимой реадаптации дельфинов перед выпуском их в море не было, — добавил Развожаев.

Ранее в Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов. На тот момент было неизвестно, являются ли они теми самыми млекопитающими, которых ранее выбросили в море работники дельфинария Flipper.