Развожаев созвал чрезвычайное заседание заксобрания в Севастополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Развожаев

Законодательное собрание Севастополя проведет чрезвычайное заседание для защиты населения города, объявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, которые приводит ТАСС, в городе разработали программу минимизации последствий атак Вооруженных сил Украины.

Мной принято решение о созыве чрезвычайного заседания заксобрания в закрытом режиме для решения одного вопроса — защита жителей в сложившихся условиях, — заявил глава региона.

По его словам, власти Севастополя не исключают повторения попыток ВСУ атаковать город. Меры для минимизации последствий принимаются, подчеркнул Развожаев.

Министерство обороны России сообщало, что четыре ракеты ATACMS, выпущенные ВСУ по Севастополю 23 июня, были сбиты средствами противовоздушной обороны. Еще одна сдетонировала над городом.

Ранее Telegram-канал «Два майора» писал, что опубликованные кадры атаки на пляж подтверждают версию о целенаправленной атаке Киева на гражданское население. К такому же выводу пришел Telegram-канал «Военная хроника». Его авторы отметили, что на кадрах поражающие элементы ракеты срабатывают строго вертикально, сверху вниз, что исключает версию Киева о якобы сбивании ракеты и поражении пляжа осколками.